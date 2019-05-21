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2019-05-21 مقاتلات التحالف تدكّ مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في الضالع متابعات الخليج 365 - الرياض استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في منطقة الفاخر، شمالي محافظة الضالع. Advertisements وسُمع دوي انفجارات واندلاع حرائق من المواقع المستهدفة، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عن مصادر محلية. كما أفادت مصادر عسكرية بمقتل ستة وإصابة تسعة من ميليشيات الحوثي في كمين لقوات الجيش الوطني في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. وقالت المصادر إن قوات الجيش نصبت كميناً لمجموعة من عناصر مليشيات الحوثي، بعد أن تمّ رصدها وهي تحاول التسلل إلى أحد المواقع التابعة للجيش في جبل القرحا بمديرية ناطع.









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