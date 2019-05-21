انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهات خليجية "نارية" في ثمن نهائي "أبطال آسيا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 02:55 صباحاً - ارتضى فريقا الدحيل القطري والهلال السعودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مساء الاثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سيكون عشاق "الساحرة المستديرة" في منطقة الخليج على موعد مع مواجهات "قطرية-قطرية" و"سعودية-سعودية" في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الدحيل والسد القطريان وجهاً لوجه في دور الـ16، كما يلعب فريقا الهلال وأهلي جدة، في مباريات الذهاب المقررة في السادس من أغسطس المقبل، على أن تقام لقاءات الإياب، في الـ13 من الشهر ذاته.

وأسدل الستار على مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة من البطولة القارية الشهيرة؛ إذ ارتضى الدحيل وضيفه والهلال السعودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

أحرز هدفي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين الـ29 و55، فيما جاء هدفي الدحيل عن طريق المغربي يوسف العربي وخالد منير في الدقيقتين 15 و90+2 من زمن المباراة.

وفي المجموعة ذاتها، قلب استقلال طهران الإيراني تأخره بهدف أمام مضيفه العين الإماراتي لفوز بهدفين.

تقدم العين بهدف عن طريق السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة الـ13، ورد الإيرانيون بهدفين عبر محمد دانشكر ومرتضى تبريزي في الدقيقتين الـ22 و45+1.

Advertisements

بذلك، يتصدر الهلال المجموعة برصيد 13 نقطة، والدحيل ثانياً بـ9 نقاط وضمنا التأهل لثمن النهائي من الجولة الماضية، فيما حلّ استقلال طهران ثالثاً بـ8 نقاط، وتذيل العين القاع برصيد نقطتين فقط.

وفي المجموعة الرابعة، خسر السد القطري في ملعب بيرسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة، في آخر مباريات النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز في عالم كرة القدم.

سجّل هدفي اللقاء، مهدي ترابي وعلي عليبور في الدقيقتين الـ16 و67 من المباراة، التي لم تؤثر نتيجتها على صدارة "الزعيم" القطري.

وضمن الجولة ذاتها اقتنص الأهلي السعودي بطاقة التأهل لثمن النهائي القاري بفوزه القاتل أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف.

تقدم أهلي جدة بهدف عن طريق السوري عمر السومة في الدقيقة الـ69، قبل أن يعدل الضيوف النتيجة بواسطة أيغور سيرغييف في الدقيقة الـ88.

وضغط الأهلي بقوة ونجح في تسجيل هدف الانتصار وحجز بطاقة التأهل عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة الـ90+2 من اللقاء.

بذلك، أنهى السد المجموعة في موقع الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن أهلي جدة، وجاء باختاكور ثالثاً بـ8 نقاط، وبيرسبوليس بالمركز الرابعة والأخير بـ7 نقاط.