السعودية | نائب وزير المالية يدشن معرض “سكني” في الرياض

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دشّن نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، معرض “سكني”, الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع وزارة المالية في الرياض اليوم، ويستمر أربعة أيام، بحضور رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ومستشار معالي وزير المالية فهد السيف، ووكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، ووكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، ومدير عام الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية المهندس صلاح العمير.

وأكد السيف، أن المعرض يسهم في تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية تشمل المستفيدين المدرجين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، إذ يقدم برنامج “سكني” من خلال هذا المعرض شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، التي يبلغ عددها 14 مصرفاً ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار، كما يمكّن المعرض منسوبيّ الوزارة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة.

وأفاد أن المعرض سيقدم عروضاً خاصة لمنسوبي الوزارة، تشمل دعمًا كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال وكذلك الرسوم الإدارية لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ويهدف البرنامج إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية فيما بينها والقطاع الخاص التمويلية منها للاستفادة وتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها.

من جهته أكد الثنيان، أن هذا المعرض الذي تنظمه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية يجسد أحد أهم قيم الوزارة المتمثلة بالشراكة التي تسعى إلى إيجاد شراكات فعّالة مع مختلف الجهات الحكومية فيما بينها والقطاع الخاص منها الجهات التمويلية بما يدعم المشاريع التنموية في المملكة، حيث يسهم معرض “سكني” في تقديم خدمات مميزة لمنسوبي الوزارة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، كما يسهم المعرض في رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية بالإضافة

إلى تقديم حلول تمويلية بالشراكة مع البنوك وشركات القطاع الخاص لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم.