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إنقاذ أسرة من خمسة أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار في الباحة
متابعات الخليج 365 - الباحة
أخرج الدفاع المدني في المندق، مساء أمس الاثنين، أسرة مُكونة من خمسة أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار.
كما أخرج مدني المخواة ثلاثة أشخاص نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة وصحتهم جيدة.
وشهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
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