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إنقاذ أسرة من خمسة أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار في الباحة

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2019-05-21

إنقاذ أسرة من خمسة أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار في الباحة

متابعات الخليج 365 - الباحة

أخرج الدفاع المدني في المندق، مساء أمس الاثنين، أسرة مُكونة من خمسة أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار.

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كما أخرج مدني المخواة ثلاثة أشخاص نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة وصحتهم جيدة.

وشهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.





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