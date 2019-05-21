2019-05-21

إنقاذ أسرة من خمسة أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار في الباحة

متابعات الخليج 365 - الباحة

أخرج الدفاع المدني في المندق، مساء أمس الاثنين، أسرة مُكونة من خمسة أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار.

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كما أخرج مدني المخواة ثلاثة أشخاص نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة وصحتهم جيدة.

وشهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.