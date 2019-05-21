مداهمة سكن في أبو عريش تحول إلى معمل إنتاج الحلبة ينتهي بهروب العمالة

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان

ضبطت فرق الرقابة الصحية ببلدية محافظة أبو عريش، موقعًا سكنيًا بحي الخالدية تم تحويله إلى معمل ينتج كميات كبيرة أطباق الحلبة واللحوح ويقوم بتوزيعها بشكل واسع على منافذ بيع في المحافظة، والذي يفتقر للاشتراطات البلدية والصحية.

وأسفرت الحملات والجولات الميدانية الرمضانية لفرق الرقابة الصحية في بلدية أبو عريش عن مصادرة وإتلاف أكثر من 282 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مجهزة للتوزيع للمحلات والأسواق الشعبية.

وأكّد رئيس بلدية أبو عريش محمد بن مسفر القحطاني أن فرق الرقابة الصحية بالبلدية رصدت حركة دخول وخروج عمالة من موقع سكني، يحملون مواد غذائية، مشيرًا إلى أنه تم مداهمة الموقع، وهروب العمالة، واتضح أن الموقع عبارة عن معمل لصنع الحلبة واللحوح.

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وأضاف أنه تم رصد عدد من المخالفات الصحية، وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة المعدات، مبينًا أن الجولات الميدانية تأتي في إطار حملة الرقابة البلدية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان على المنشآت الغذائية، وذلك وفق الخطط المعتمدة بالشهر الكريم.