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الحقيل: دعم الملك سلمان وولي العهد لـ جود الإسكان يعكس الاهتمام بجميع فئات المجتمع
متابعات الخليج 365 - الرياض
تقدّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما السخي لمنصة جود الإسكان.
وأكّد وزير الإسكان أن دعم الملك سلمان وولي العهد يعكس حرص القيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام بجميع فئات المجتمع.
وقدّم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد دعمًا بقيمة 150 مليون ريال إلى منصة جود الإسكان، وهي منصة إلكترونية قائمة على مفهوم التمويل الجماعي، تهدف إلى تسهيل وصول المساهمات الخيرية السكنية للأسر الأشد حاجة المستحقين للدعم، وزيادة التكاتف الاجتماعي لدى أفراد المجتمع.
جود الإسكان هي أحد برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وتوفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني.
وضمن أهداف منصة جود الإسكان رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030، مع رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية للدعم الخيري السكني.
وأيضاً تنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، مع زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية، وأخيراً رفع موثوقية المساهمات من خلال توثيق حالات وطرق الدعم.
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