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الان تتابع الجمارك تكشف عن أعداد المضبوطات خلال الربع الأول من 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت الجمارك السعودية،اليوم عن جميع مضبوطاتها خلال الربع الأول من عام 2019.
ونشر حساب الجمارك على موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، انفوجرافيك إحصائي بجميع المضبوطات التي توضح مدى يقظة رجال الجمارك وحرصهم على أمن المملكة و المواطن السعودي.
وقالت في بيان: “أحبطت المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية خلال الربع الأول من عام 2019 العديد من محاولات تهريب الممنوعات إلى المملكة،
وأكدت الجمارك السعودية في هذا الشأن أنها تواصل جهودها لتعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع.
وبلغ عدد ما تم ضبطه من الأسلحة 700 وحدة بينما بلغ عدد مضبوطات الذخائر 395098
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