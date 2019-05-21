الان تتابع “الغذاء و الدواء” : لا تستخدموا هذا المكمل الغذائي و تخلصوا منه فورا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات حذرت هيئة الغذاء و الدواء،اليوم، من استخدام جميع التشغيلات للمكمل الغذائي فوريفر آكتيف بروبيوتيك (Forever Active Probiotic) . وأكدت الهيئة على حسابها في “تويتر” أن هذا المنتج يسوق بادعاءات طبية مضللة ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، وغير مسجل لديها.

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