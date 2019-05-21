شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرأس اجتماع أمراء المناطق السنوي الـ26 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في جدة أمس (الاثنين)، اجتماع أمراء المناطق السنوي السادس والعشرين.

وفي بداية الاجتماع، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود لأمراء المناطق تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكداً التوجيهات الكريمة التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف أرجاء المملكة.

وبحث الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخدمة الوطن ورفعته ومن أبرزها: تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية في إمارات المناطق، والدور التنموي لإمارة المنطقة، والتحديات والحلول المتعلقة بموضوع تنفيذ الأحكام الإدارية، وتطوير آلية رفع تقارير كفاية أداء الخدمات العامة بالمنطقة، وخطة التحول الإلكتروني لأعمال الإمارة لتتوافق مع برنامج التحول الوطني ومؤشرات الأداء المقررة، وحصر معايير تقديم الخدمات الحالي في المنطقة للوصول إلى معايير معتمدة وموحدة لقياس التنمية في المدن والمحافظات والمراكز.

Advertisements

واستعرض المجتمعون، تقارير دورية عن سير العمل والإنجازات المحققة، التي تستشرف رفع كفاءة الأداء، وتحقيق معدلات نمو في مختلف المجالات التي تدخل ضمن مهمات واختصاصات وزارة الداخلية وإمارات المناطق.

كما استعرض المجتمعون تقريراً عن التوصيات المنجزة والمنبثقة عن الاجتماعات السنوية السابقة.

وفي ختام الاجتماع توصل الأمراء إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.