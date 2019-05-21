شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يغلق 27 ويغرم 69 منشأة تجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440، جولاته التفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم والإجازة الصيفية، شملت المولات والأسواق التجارية والمستودعات وقصور الأفراح والمنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء واملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار.

وأشار الرائد الشمري، إلى أن مجموع ما تم الكشف عليه 1334 منشأة تجارية، أسفرت عن رصد 294 ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً، كما تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 69 منشأة تجارية وإغلاق 27 منشأة وإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار 331 منشأة تم إلزامها بتصحيح وضعها خلال 48 ساعة فقط، كما تم من خلال الجولات التفتيشية تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في جميع المنشآت.

وتابع الشمري: «الدفاع المدني يدعو أصحاب المحلات والمستثمرين إلى التقيد بتنفيذ وسائل ومتطلبات السلامة وعدم إسكان العمالة داخل المحلات التجارية وإبرام عقود صيانة لوسائل السلامة وعدم إغلاق مخارج الطوارئ وذلك حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني»، متمنيا السلامة الدائمة للجميع.