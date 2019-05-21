شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» على خطى «التجارة».. تطبيق الدوام المرن لموظفيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فيما بادرت وزارة التجارة لتكون أولى الوزارات في تطبيق الدوام المرن، أمس (الأحد)، أعلنت النيابة العامة بدء العمل بأحكام تغيير أوقات الدوام الرسمي بتطبيق الدوام المرن، في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، النافذة بتاريخ 11 / 09 / 1440هـ، والمنطوية على (261) مادة.

وذكرت النيابة في منشور عبر حسابها في «تويتر»، لموظفيها: «استشعاراً منا لتلبية كافة مقومات بيئة العمل الناجحة وتوفير الأجواء المتممة لذلك وفق سبل راحتكم نحيطكم علماً ببدء العمل بتطبيق النظام المرن داخل جهاز النيابة العامة، وهنا مؤشرات توقيت الدوام الرسمي: (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً)».

يذكر أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.