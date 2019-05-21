، رئيس "علماء البوسنة والهرسك" يثمّن دور السعودية في إغاثة الشعب البوسني ،

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ثمّن فضيلة رئيس العلماء السابق في البوسنة والهرسك رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو الدكتور مصطفى سيريتش دور المملكة العربية السعودية في إغاثة الشعوب المسلمة حول العالم, ومنها الشعب البوسني في الأزمات التي مرت بها خلال فترة من الزمن, موضحًا أن للملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- مكانة خاصة في قلوبهم من تقدير واحترام.
وأضاف "سيريتش" أن الشعب البوسني سيردون الجميل لحكومة المملكة لدورها العظيم ودعمها اللامحدود وسيكونون أوفياء للمملكة على ما قدمته من عطاءات منقطعة النظير, ذاكرًا العلاقة السعودية – البوسنية, ممثلة بالمؤسسات والوزارات السعودية منها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ورابطة العالم الإسلامي من جهود جبارة في خدمة الشعب البوسني والمسلمين عامة في العالم.
وبيّن رئيس العلماء البوسني دور مركز الملك فهد الثقافي في البوسنة والهرسك الذي بات مركزًا مفتوحًا للجميع ووجهًا مشرقًا للمملكة العربية السعودية من خلال رسالته السامية المتمثلة في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام دون غلو ولا تطرف ولا انحياز لفئة.
وأردف: أننا متضامنون مع السعودية في محاربة المتطرفين والضالين الذين أفسدوا الأرض وقتلوا الأبرياء وزرعوا الفتنة في المنطقة, مشددًا على المسلمين الوقوف مع المملكة ومساندتها من الاعتداءات الظالمة من قِبل الجماعة الحوثية الإرهابية التي ترسل صواريخ تستهدف الحرمين الشريفين لم يراعوا حرمة الزمان والمكان, وأن ينتبه العالم من هذه الجماعات الإرهابية التي خطرها بات يهدد أمتنا الإسلامية وأن نقف بصدق مع بلاد الحرمين الشريفين.
رئيس "علماء البوسنة والهرسك" يثمّن دور السعودية في إغاثة الشعب البوسنيعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-21
ثمّن فضيلة رئيس العلماء السابق في البوسنة والهرسك رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو الدكتور مصطفى سيريتش دور المملكة العربية السعودية في إغاثة الشعوب المسلمة حول العالم, ومنها الشعب البوسني في الأزمات التي مرت بها خلال فترة من الزمن, موضحًا أن للملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- مكانة خاصة في قلوبهم من تقدير واحترام.
وأضاف "سيريتش" أن الشعب البوسني سيردون الجميل لحكومة المملكة لدورها العظيم ودعمها اللامحدود وسيكونون أوفياء للمملكة على ما قدمته من عطاءات منقطعة النظير, ذاكرًا العلاقة السعودية – البوسنية, ممثلة بالمؤسسات والوزارات السعودية منها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ورابطة العالم الإسلامي من جهود جبارة في خدمة الشعب البوسني والمسلمين عامة في العالم.
وبيّن رئيس العلماء البوسني دور مركز الملك فهد الثقافي في البوسنة والهرسك الذي بات مركزًا مفتوحًا للجميع ووجهًا مشرقًا للمملكة العربية السعودية من خلال رسالته السامية المتمثلة في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام دون غلو ولا تطرف ولا انحياز لفئة.
وأردف: أننا متضامنون مع السعودية في محاربة المتطرفين والضالين الذين أفسدوا الأرض وقتلوا الأبرياء وزرعوا الفتنة في المنطقة, مشددًا على المسلمين الوقوف مع المملكة ومساندتها من الاعتداءات الظالمة من قِبل الجماعة الحوثية الإرهابية التي ترسل صواريخ تستهدف الحرمين الشريفين لم يراعوا حرمة الزمان والمكان, وأن ينتبه العالم من هذه الجماعات الإرهابية التي خطرها بات يهدد أمتنا الإسلامية وأن نقف بصدق مع بلاد الحرمين الشريفين.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
02:07 AM
قال: للملك سلمان بن عبدالعزيز مكانة خاصة في قلوبهم من تقدير واحترام
ثمّن فضيلة رئيس العلماء السابق في البوسنة والهرسك رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو الدكتور مصطفى سيريتش دور المملكة العربية السعودية في إغاثة الشعوب المسلمة حول العالم, ومنها الشعب البوسني في الأزمات التي مرت بها خلال فترة من الزمن, موضحًا أن للملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- مكانة خاصة في قلوبهم من تقدير واحترام.
وأضاف "سيريتش" أن الشعب البوسني سيردون الجميل لحكومة المملكة لدورها العظيم ودعمها اللامحدود وسيكونون أوفياء للمملكة على ما قدمته من عطاءات منقطعة النظير, ذاكرًا العلاقة السعودية – البوسنية, ممثلة بالمؤسسات والوزارات السعودية منها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ورابطة العالم الإسلامي من جهود جبارة في خدمة الشعب البوسني والمسلمين عامة في العالم.
وبيّن رئيس العلماء البوسني دور مركز الملك فهد الثقافي في البوسنة والهرسك الذي بات مركزًا مفتوحًا للجميع ووجهًا مشرقًا للمملكة العربية السعودية من خلال رسالته السامية المتمثلة في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام دون غلو ولا تطرف ولا انحياز لفئة.
وأردف: أننا متضامنون مع السعودية في محاربة المتطرفين والضالين الذين أفسدوا الأرض وقتلوا الأبرياء وزرعوا الفتنة في المنطقة, مشددًا على المسلمين الوقوف مع المملكة ومساندتها من الاعتداءات الظالمة من قِبل الجماعة الحوثية الإرهابية التي ترسل صواريخ تستهدف الحرمين الشريفين لم يراعوا حرمة الزمان والمكان, وأن ينتبه العالم من هذه الجماعات الإرهابية التي خطرها بات يهدد أمتنا الإسلامية وأن نقف بصدق مع بلاد الحرمين الشريفين.
، رئيس "علماء البوسنة والهرسك" يثمّن دور السعودية في إغاثة الشعب البوسني ،
المصدر : الخليج 365
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