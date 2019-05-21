، العثور على حطام الطائرة الفلبينية المختفية والطيار السعودي لازال مفقودًا ،

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أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية العثور على حطام طائرة تدريب تم الإبلاغ عن اختفائها بعد إقلاعها من مطار سان خوسيه يوم الجمعة الماضية وعلى متنها طيار فلبيني وآخر سعودي تحت التدريب.
وذكرت الهيئة أن فرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، الا أن الطيارين لازالا مفقودين ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن مكانهما.
وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.
وذكرت أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.
وتعمل ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني عمليات البحث والإنقاذ.
العثور على حطام الطائرة الفلبينية المختفية والطيار السعودي لازال مفقودًاخالد علي الخليج 365 2019-05-21
أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية العثور على حطام طائرة تدريب تم الإبلاغ عن اختفائها بعد إقلاعها من مطار سان خوسيه يوم الجمعة الماضية وعلى متنها طيار فلبيني وآخر سعودي تحت التدريب.
وذكرت الهيئة أن فرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، الا أن الطيارين لازالا مفقودين ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن مكانهما.
وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.
وذكرت أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.
وتعمل ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني عمليات البحث والإنقاذ.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
02:03 AM
فرق البحث والإنقاذ باشرت عملها على مدى 3 أيام
أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية العثور على حطام طائرة تدريب تم الإبلاغ عن اختفائها بعد إقلاعها من مطار سان خوسيه يوم الجمعة الماضية وعلى متنها طيار فلبيني وآخر سعودي تحت التدريب.
وذكرت الهيئة أن فرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، الا أن الطيارين لازالا مفقودين ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن مكانهما.
وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.
وذكرت أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.
وتعمل ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني عمليات البحث والإنقاذ.
، العثور على حطام الطائرة الفلبينية المختفية والطيار السعودي لازال مفقودًا ،
المصدر : الخليج 365
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