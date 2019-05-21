، أخصائيو الصحة العامة يصابون بإحباط لاستبعادهم من الوظائف ،

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يعيش خريجو وخريجات تخصص الصحة العامة موجة إحباط وتذمر بسبب تجاهل وزارة الصحة، واستبعادهم على مدار سنوات من الترشيح للوظائف، بالرغم من توجيهات بأولوية الصحة العامة في الترشيح للوظائف الصحية؛ لذا فهم يعيشون البطالة منذ سنوات؛ فالاحتياج "صفر" على الرغم من أهميته.
وقال نواف الفقيه، المتحدث باسم الخريجين: إن تخصصهم (الصحة العامة) له أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، ووضع الآلية لتطبيق ذلك. وتوجه الدولة- حفظها الله- الآن للوقاية، وخطة تحول وزارة الصحة في التحول الوطني من علاجية إلى وقائية، وتخصص الصحة العامة عجلة هذا التحول.
وأضاف: أخصائي الصحة العامة هو خط الدفاع الأول للمجتمع والوطن، ويقوم بمكافحة الأمراض المعدية والمزمنة، والوقاية منها؛ وبذلك تقل الحالات المرضية، ويقل صرف العلاج، وتقل التكلفة على الدولة.. وهذا ما تعتمد عليه رؤية سيدي ولي العهد (رؤية 2030).
وأشار "الفقيه" إلى أن احتياج الصحة العامة هائل في جميع مناطق السعودية، ويشغل التخصص بكوادر أخرى، والخريجون والخريجات على رصيف البطالة. وقد تم استبعاد الخريجين والخريجات في الإعلان الوظيفي الأخير لوزارة الصحة من التقدم على وظيفة تثقيف صحي، الذي هو أحد فروع وأقسام الصحة العامة. وعددنا قرابة 400 خريج وخريجة.
أخصائيو الصحة العامة يصابون بإحباط لاستبعادهم من الوظائفسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-21
يعيش خريجو وخريجات تخصص الصحة العامة موجة إحباط وتذمر بسبب تجاهل وزارة الصحة، واستبعادهم على مدار سنوات من الترشيح للوظائف، بالرغم من توجيهات بأولوية الصحة العامة في الترشيح للوظائف الصحية؛ لذا فهم يعيشون البطالة منذ سنوات؛ فالاحتياج "صفر" على الرغم من أهميته.
وقال نواف الفقيه، المتحدث باسم الخريجين: إن تخصصهم (الصحة العامة) له أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، ووضع الآلية لتطبيق ذلك. وتوجه الدولة- حفظها الله- الآن للوقاية، وخطة تحول وزارة الصحة في التحول الوطني من علاجية إلى وقائية، وتخصص الصحة العامة عجلة هذا التحول.
وأضاف: أخصائي الصحة العامة هو خط الدفاع الأول للمجتمع والوطن، ويقوم بمكافحة الأمراض المعدية والمزمنة، والوقاية منها؛ وبذلك تقل الحالات المرضية، ويقل صرف العلاج، وتقل التكلفة على الدولة.. وهذا ما تعتمد عليه رؤية سيدي ولي العهد (رؤية 2030).
وأشار "الفقيه" إلى أن احتياج الصحة العامة هائل في جميع مناطق السعودية، ويشغل التخصص بكوادر أخرى، والخريجون والخريجات على رصيف البطالة. وقد تم استبعاد الخريجين والخريجات في الإعلان الوظيفي الأخير لوزارة الصحة من التقدم على وظيفة تثقيف صحي، الذي هو أحد فروع وأقسام الصحة العامة. وعددنا قرابة 400 خريج وخريجة.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:55 AM
الفقيه: تخصُّصنا له أولوية في كل الأنظمة لمكافحة الأمراض والوقاية منها
يعيش خريجو وخريجات تخصص الصحة العامة موجة إحباط وتذمر بسبب تجاهل وزارة الصحة، واستبعادهم على مدار سنوات من الترشيح للوظائف، بالرغم من توجيهات بأولوية الصحة العامة في الترشيح للوظائف الصحية؛ لذا فهم يعيشون البطالة منذ سنوات؛ فالاحتياج "صفر" على الرغم من أهميته.
وقال نواف الفقيه، المتحدث باسم الخريجين: إن تخصصهم (الصحة العامة) له أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، ووضع الآلية لتطبيق ذلك. وتوجه الدولة- حفظها الله- الآن للوقاية، وخطة تحول وزارة الصحة في التحول الوطني من علاجية إلى وقائية، وتخصص الصحة العامة عجلة هذا التحول.
وأضاف: أخصائي الصحة العامة هو خط الدفاع الأول للمجتمع والوطن، ويقوم بمكافحة الأمراض المعدية والمزمنة، والوقاية منها؛ وبذلك تقل الحالات المرضية، ويقل صرف العلاج، وتقل التكلفة على الدولة.. وهذا ما تعتمد عليه رؤية سيدي ولي العهد (رؤية 2030).
وأشار "الفقيه" إلى أن احتياج الصحة العامة هائل في جميع مناطق السعودية، ويشغل التخصص بكوادر أخرى، والخريجون والخريجات على رصيف البطالة. وقد تم استبعاد الخريجين والخريجات في الإعلان الوظيفي الأخير لوزارة الصحة من التقدم على وظيفة تثقيف صحي، الذي هو أحد فروع وأقسام الصحة العامة. وعددنا قرابة 400 خريج وخريجة.
، أخصائيو الصحة العامة يصابون بإحباط لاستبعادهم من الوظائف ،
المصدر : الخليج 365
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