، "بلدية أجياد" تدهم مطعم عشوائي اتخذه عمال مقرًا لتحضير الأطعمة فوق فندق بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت 11 عاملاً لا يحملون شهادات صحية وصادرت 240 كجم مواد غذائية فاسدة

دهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية أجياد الفرعية مطعمًا عشوائيًا مخالفًا اتخذه 11 عاملاً لا يحملون شهادات صحية اتخذوه وكرًا لتحضير الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي في سطح أحد الفنادق بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، رصدت الفرق الرقابية الصحية مخالفة عدة من ضمنها تدني الاشتراطات الصحية في الغذاء المقدم ومصادرة أكثر من 240 كجم لحوم حمراء مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مواد غذائية فاسدة وأواني طبخ غير صالحة للاستخدام فيما طبقت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت البلدية تنفيذ جولات ميدانية رقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية أسفر عنها ضبط مخالفات صحية عدة أبرزها عدم رخصة لبعض المطاعم، وممارسة بعضهم أنشطة متعددة غير مرخص لها ضمن النشاط التجاري، بالإضافة إلى تدنٍ في مستوى النظافة وسوء في التحضير والتخزين وعدم وجود شهادات صحية لمقدمي الخدمة.

وشددت البلدية على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة.