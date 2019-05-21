أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار بالديون الملكي تركي آل الشيخ اليوم (الإثنين)، عن إطلاق مسابقتين للقرآن الكريم والأذان، دون الكشف عن تفاصيلهما. وقال آل الشيخ، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقتين يوم الأربعاء القادم، وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر المشاركة من كل أنحاء العالم.. تركي آل الشيخ يُعلن عن إطلاق مسابقتين للقرآن والأذان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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