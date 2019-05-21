شاهد.. قائد سيارة يصدم دوريتين ويلوذ بالفرار بالداير

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. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثق قيام قائد سيارة بصدم دوريتين للشرطة في محافظة الداير، ومن ثم لاذ بالفرار.

وكانت دوريات الشرطة تباشر بلاغًا بجانب مجمع تجاري بالمحافظة، أثناء وقوع الحادث، إذ كان الفاعل يحاول الإفلات من قبضة الشرطة ليتمكن من الهرب بعد اصطدامه بسيارتي الشرطة.

وتكثف شرطة الداير، جهودها بحثًا عن قائد السيارة التي صدم الدوريتين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.





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