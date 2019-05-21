تدخل جراحي ينقذ حياة سيدة حامل بتوأم في حفر الباطن

أنقذ الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن، حياة سيدة حامل بتوأم في شهرها السابع.

حضرت السيدة إلى قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى، وبعد الكشف عليها، تضح أنها تعاني من نزيف شديد ناتج عن شرخ في مكان عملية قيصرية أجرتها في وقت سابق، إضافة إلى ارتخاء شديد في الرحم.

وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة؛ قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة، حيث تم ربط الشرايين الرحمية الرئيسة للسيطرة على النزيف وإعطاء المريضة ست وحدات دم وأربع وحدات بلازما وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت السيدة المستشفى وهي بصحة جيدة.