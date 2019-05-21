بالصور.. رصد 51 مخالفة بلدية بمرافق تداول الأغذية الرمضانية جنوب الطائف

رصدت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية 51 مخالفة للاشتراطات لصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية في جنوب المحافظة.

جاء ذلك خلال جولات رقابية مكثفة ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية .

Advertisements

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الفرع ضبط أكثر من 51 مخلفة صحية شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، فضلًا عن مخالفات أخرى مثل مخالفات العمالة والتراخيص، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة .

كما أزال الفرع البسطات العشوائية المخالفة والتي استغل أصحابها الأرصفة ومواقف السيارات، وتسببت في مزاحمة المشاة وتشوية المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكل غير صحي، مما قد تسبب أخطارًا صحية على المستهلكين .

وحذَّرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزائية الصارمة، وسيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.