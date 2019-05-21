بالأسماء.. تمديد تكليف القيادات التربوية والإدارية بتعليم جازان

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، اليوم الاثنين، عددًا من القرارات التي تقضي بتمديد تكليف عدد من القيادات التربوية والإدارية بالإدارة «بنين وبنات».

وأكد الأحوس، أن تعليم جازان يحرص على استقطاب أفضل الكفاءات؛ لتتولى إدارة العمل التعليمي، مشيدًا بجميع من شملتهم قرارات التكليف؛ حيث يتميزون بالكفاءة العلمية والعملية ويتمتعون بالخبرة الكبير لإدارة العمل، حاثًّا الجميع على التكاتف والتعاون من أجل خدمة قطاع التعليم بالمنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لأبنائها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وشملت القرارات تمديد تكليف مديري الإدارات التابعة للشؤون التعليمية والمدرسية ومساعداتهم ومديري الإدارات التابعة تنظيميًّا للمدير العام ومديري مكاتب التعليم ورؤساء الشؤون التعليمية بنين وبنات والقيادات الإدارية والمالية .

وللاطلاع على أسماء القيادات المجدد الدخول للرابط.