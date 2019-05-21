مدير الإدارة يؤكد استقطاب أفضل الكفاءات
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، اليوم الاثنين، عددًا من القرارات التي تقضي بتمديد تكليف عدد من القيادات التربوية والإدارية بالإدارة «بنين وبنات».
وأكد الأحوس، أن تعليم جازان يحرص على استقطاب أفضل الكفاءات؛ لتتولى إدارة العمل التعليمي، مشيدًا بجميع من شملتهم قرارات التكليف؛ حيث يتميزون بالكفاءة العلمية والعملية ويتمتعون بالخبرة الكبير لإدارة العمل، حاثًّا الجميع على التكاتف والتعاون من أجل خدمة قطاع التعليم بالمنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لأبنائها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
وشملت القرارات تمديد تكليف مديري الإدارات التابعة للشؤون التعليمية والمدرسية ومساعداتهم ومديري الإدارات التابعة تنظيميًّا للمدير العام ومديري مكاتب التعليم ورؤساء الشؤون التعليمية بنين وبنات والقيادات الإدارية والمالية .
وللاطلاع على أسماء القيادات المجدد الدخول للرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. تمديد تكليف القيادات التربوية والإدارية بتعليم جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.