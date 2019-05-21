مصادر «عاجل»: أمانة جدة تشدّد الرقابة على الإنشاءات لتفادي حوادث السقوط

علمت «عاجل»، أن إمارة منطقة مكة المكرمة شدَّدت على أمانة جدة تفعيل دورها لحماية الأرواح؛ جراء تكرار حوادث السقوط الناجمة عن إهمال بعض سكان الأحياء، أو إهمال بعض مقاولي المشاريع خلال تنفيذ أعمالهم.

وبناء على ذلك، أبلغت أمانة جدة كل المكاتب الهندسية والاستشارية، بتكرار حوادث السقوط، سواء تلك التي تقع في خزانات الصرف أو المياه لعدة أسباب؛ كعدم وجود غطاء للمناهل والخزانات، أو عدم تركيبها بشكل صحيح من قبل أصحابها، مما قد يسبب حوادث.

وطالبت الأمانة، المكاتب، بالعمل على إكمال أعمالها، وفقًا لاشتراطات السلامة في المباني الشخصية أو التجارية أو السكنية تحت الإنشاء، وأخذ تعهدات على أصحابها بوضع العلامات التحذيرية والإرشادية بالقرب من مواقع الخطر، موكدة أنه ستتم متابعة المواقع والرفع بالمخالفين؛ لتطبيق العقوبات بحقهم.