ضبط معمل غذائي مخالف بأبوعريش

ضبطت فرق الرقابة الصحية ببلدية محافظة أبوعريش موقعا سكنيا بحي الخالدية، يعمل على إعداد الحلبة واللحوح، والذي يفتقر إلى الاشتراطات البلدية والصحية. وأسفرت الجولات الميدانية لفرق الرقابة الصحية عن إتلاف أكثر من 100 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مجهزة للتوزيع على المحلات والأسواق الشعبية. وأكد رئيس بلدية أبوعريش محمد القحطاني، أن فرق الرقابة الصحية بالبلدية رصدت حركة دخول وخروج عمالة من موقع سكني، يحملون مواد غذائية، مشيرا إلى أنه تم دهم الموقع، وهروب العمالة، واتضح أن الموقع عبارة عن معمل لصنع الحلبة واللحوح، مضيفا إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات الصحية، وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة المعدات، مبينا أن الجولات الميدانية تأتي في إطار حملة الرقابة البلدية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال رمضان على المنشآت الغذائية، وذلك وفق الخطط المعتمدة بالشهر الكريم.



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