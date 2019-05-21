محمد بن عبدالعزيز يشارك أبناء الشهداء والمصابين إفطارهم الجماعي

في لفتة أبوية، شارك نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز مساء أمس، أبناء وذوي أسر شهداء الواجب والمصابين الإفطار الجماعي، الذي أقامه تكريمًا لهم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان. وأعرب عن سعادته بمشاركته في الإفطار الجماعي مع أبناء الشهداء والمصابين، منوهاً بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة والشعب كافة. وثمن نائب أمير منطقة جازان، ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب والمصابين، سائلًا الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال، ويتغمد الشهداء منهم بواسع رحمته وغفرانه، ويمن بالشفاء على المصابين. حضر حفل الإفطار وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ، ومحافظي المحافظات، ومديري القطاعات الأمنية.



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