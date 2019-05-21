نائب أمير جازان يناقش الفرص الاستثمارية مع السفير الصيني

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد تشن وي تشينج، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا. ورحّب نائب أمير منطقة جازان بالسفير الصيني ومرافقيه، متمنيا لهم طيب الإقامة في المنطقة. وتبادل الطرفان الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل التعاون بينهما، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وقدم السفير الصيني شكره وتقديره لنائب أمير منطقة جازان على حسن الاستقبال، منوها بما شاهده من تطور وتقدم بالمنطقة، وما تزخر به من مواقع سياحية واقتصادية مميزة، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.



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