السعودية اليوم / رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو يثمّن دور المملكة الريادي لخدمة الإسلام والمسلمين خاصة في البوسنة والهرسك



سراييفو 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

ثمّن رئيس العلماء السابق في البوسنة والهرسك رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو فضيلة الدكتور مصطفى سيريتش جهود المملكة العربية

وقال سيرتيش: " إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – له مكانة خاصة لدى شعب البوسنة والهرسك، وإن البوسنيين ممتنون للمملكة لدورها ودعمها غير المحدود، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة والبوسنة والهرسك، وتبادل الزيارات واللقاءات بين البلدان الإسلامية.

وتطرق إلى مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو يعد مركزًا وسطيًا معتدلًا له دور واضح مؤثر، مبينًا أن المركز يعمل على نشر رسالته السامية المتمثلة في نشر الوسطية والاعتدال، لافتًا الانتباه إلى أنهم في سراييفو يدعمون مواقف المملكة في العالم الإسلامي وفقاً للمنهج الإسلامي الصحيح.

وأوضح رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو، أن مساندة المملكة العربية السعودية، والوقوف معها أمام اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واجب على الجميع، محذرًا من خطر الجماعات الإرهابية على أمتنا الإسلامية.

وسأل فضيلة الدكتور مصطفى سيريتش الله سبحانه وتعالى أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الأجر على ما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين في دول العالم الإسلامي.

// انتهى //

00:23ت م

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سراييفو 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واسثمّن رئيس العلماء السابق في البوسنة والهرسك رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو فضيلة الدكتور مصطفى سيريتش جهود المملكة العربية السعودية ودورها الريادي لخدمة الإسلام والمسلمين خاصة في البوسنة والهرسك، مؤكدًا أن الشعب البوسني لن ينس المواقف الرائدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وستبقى تلك المواقف حاضرة في وجدانه وذاكرته.وقال سيرتيش: " إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – له مكانة خاصة لدى شعب البوسنة والهرسك، وإن البوسنيين ممتنون للمملكة لدورها ودعمها غير المحدود، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة والبوسنة والهرسك، وتبادل الزيارات واللقاءات بين البلدان الإسلامية.وتطرق إلى مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو يعد مركزًا وسطيًا معتدلًا له دور واضح مؤثر، مبينًا أن المركز يعمل على نشر رسالته السامية المتمثلة في نشر الوسطية والاعتدال، لافتًا الانتباه إلى أنهم في سراييفو يدعمون مواقف المملكة في العالم الإسلامي وفقاً للمنهج الإسلامي الصحيح.وأوضح رئيس مركز الوسطية للحوار بسراييفو، أن مساندة المملكة العربية السعودية، والوقوف معها أمام اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واجب على الجميع، محذرًا من خطر الجماعات الإرهابية على أمتنا الإسلامية.وسأل فضيلة الدكتور مصطفى سيريتش الله سبحانه وتعالى أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الأجر على ما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين في دول العالم الإسلامي.// انتهى //00:23ت م0231

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