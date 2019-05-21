السعودية اليوم / الأمير تركي بن محمد بن فهد يزور الإمارات العربية المتحدة



أبوظبي 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشرّف سموه طعام الإفطار الذي أقيم على شرفه في قصر البطين بأبو ظبي.

ونقل سموه، تحياتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

حضر الاستقبال، عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

// انتهى //

00:10ت م

0230



أبوظبي 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشرّف سموه طعام الإفطار الذي أقيم على شرفه في قصر البطين بأبو ظبي.ونقل سموه، تحياتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لسمو الشيخ محمد بن زايد.حضر الاستقبال، عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.// انتهى //00:10ت م0230

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