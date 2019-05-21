السعودية اليوم / نائب رئيس جمعية الكشافة يُدشن المرحلة الثانية من معسكر خدمة المعتمرين



مكة المكرمة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

دشّن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وتضمن الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة كلمة للدكتور الفهد، أكد فيها تشرف أبناء المملكة بخدمة ضيوف الرحمن التي تشهد تطوراً بفضل من الله تعالى ثم برعاية ودعم القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن جمعية الكشافة سخرت أكثر من 900 مشارك من جميع مختلف القطاعات الكشفية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأفاد الدكتور الفهد: أن الأعمال الكشفية تربي الشباب على البذل والعطاء وتحمل المسؤولية، وتنمي فيهم حب الوطن الغالي، مفيداً أن المشاركين يخضعون للعديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشركاء النجاح، بالإضافة إلى الاختبارات المعرفية والمهارية، وورش العمل المتخصصة.

ونوه في كلمته بالجهود التي تبذلها الدولة - رعاها الله - في خدمة المعتمرين والزوار والصائمين والمصلين، مُشيراً إلى أن الجمعية تعمل باستمرار على تطوير أعمالها كافة، خاصة في الحج والعمرة، وتزويد المنتمين للكشافة بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة من خلال توفير فرص التدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الكشفي التطوعي بما يحقق الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها الجمعية، وفق منهجية للعمل بالتجهيز على مدار العام، بدلاً من العمل الموسمي مع تطبيق معايير الجودة، ومقاييس الأداء، لرفع مستوى الجاهزية لمعسكرات الخدمة في العمرة والحج.

وقال: إننا اليوم ونحن نطلق الفترة الثانية من معسكرات خدمة المعتمرين في مكة المكرمة، ندرك حجم العمل التطوعي الذي يقوم به المشاركون فيها من القادة والكشافة والجوالة والرواد وجميع العاملين في الخدمات المساندة، لكننا في نفس الوقت ندرك أيضاً أن من قدم للعمل في هذه المعسكر يدرك معنى العمل التطوعي، والإيمان بالمسؤولية المجتمعية وخدمة المعتمرين والوطن.

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مكة المكرمة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واسدشّن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد مساء اليوم، أعمال المرحلة الثانية من معسكر خدمة المعتمرين بمكة المكرمة، التي تستمر حتى ليلة عيد الفطر المبارك، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعدد من القيادات الكشفية ورواد الكشافة، وذلك في المعسكر الرئيس للجمعية في مشعر عرفات.وتضمن الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة كلمة للدكتور الفهد، أكد فيها تشرف أبناء المملكة بخدمة ضيوف الرحمن التي تشهد تطوراً بفضل من الله تعالى ثم برعاية ودعم القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن جمعية الكشافة سخرت أكثر من 900 مشارك من جميع مختلف القطاعات الكشفية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأفاد الدكتور الفهد: أن الأعمال الكشفية تربي الشباب على البذل والعطاء وتحمل المسؤولية، وتنمي فيهم حب الوطن الغالي، مفيداً أن المشاركين يخضعون للعديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشركاء النجاح، بالإضافة إلى الاختبارات المعرفية والمهارية، وورش العمل المتخصصة.ونوه في كلمته بالجهود التي تبذلها الدولة - رعاها الله - في خدمة المعتمرين والزوار والصائمين والمصلين، مُشيراً إلى أن الجمعية تعمل باستمرار على تطوير أعمالها كافة، خاصة في الحج والعمرة، وتزويد المنتمين للكشافة بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة من خلال توفير فرص التدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الكشفي التطوعي بما يحقق الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها الجمعية، وفق منهجية للعمل بالتجهيز على مدار العام، بدلاً من العمل الموسمي مع تطبيق معايير الجودة، ومقاييس الأداء، لرفع مستوى الجاهزية لمعسكرات الخدمة في العمرة والحج.وقال: إننا اليوم ونحن نطلق الفترة الثانية من معسكرات خدمة المعتمرين في مكة المكرمة، ندرك حجم العمل التطوعي الذي يقوم به المشاركون فيها من القادة والكشافة والجوالة والرواد وجميع العاملين في الخدمات المساندة، لكننا في نفس الوقت ندرك أيضاً أن من قدم للعمل في هذه المعسكر يدرك معنى العمل التطوعي، والإيمان بالمسؤولية المجتمعية وخدمة المعتمرين والوطن.// انتهى //00:01ت م0228

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