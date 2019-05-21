السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد



الأحساء 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه بديوان المحافظة اليوم, رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء الشيخ أحمد بن إبراهيم السيد الهاشم وأعضاء المجلس.

واطلع سمو محافظ الأحساء على موجز سريع لأعمال وأنشطة المكتب خلال الفترة الماضية، والإنجازات المحققة بجميع الأقسام، كما تم تقديم التقرير السنوي لسموه, مشيدًا بمايقدمه المكتب من أنشطة دعوية متنوعة للمواطنين والوافدين بمختلف فئاتهم.

وحث سموه أعضاء المكتب على مواصلة الجهود وترسيخ الوسطية وحسن المعاملة خدمةً للدين والوطن، وفق مايسعى إليه ولاة أمرنا -حفظهم الله -.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة المكتب، شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على حسن الاستقبال، وعلى توجيهاته ومتابعته لكافة الأعمال التي تقوم بها إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.

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