السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعقد لقاءً حول الابتكار وريادة الأعمال



جدة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

عقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس، لقاءً مع أرامكو

وتطرق اللقاء الذي حضي بمشاركة نخبة من الباحثين والقياديين بالجامعة وعدد من منسوبي أرامكو لتبادل الخبرات، إلى العديد من الموضوعات التي تندرج تحت الابتكار وريادة الأعمال والتسويق وتطوير التكنولوجيا والاستثمار.

وأوضح نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفن كولين، أن هذا اللقاء يصب في إيجاد طرق لنقل الأبحاث التي تعد من الأفضل في العالم إلى سوق العمل وسط تطلعات "كاوست" للعمل من أجل مواجهة بعض تحديات النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال، التي تواجه الشركات الناشئة القائمة على التقنية في المملكة ودعم توسيع نطاقها.

من جانبه أفاد مدير إستراتيجية التكنولوجيا والتخطيط في أرامكو السعودية بشير الدبوسي، أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأرامكو تقومان ببناء قدرات حول كيفية نقل التقنية من المختبر إلى السوق، ويتعلق الأمر بالكيفية التي يمكننا العمل بها لدعم نمو النظام البيئي للابتكار في المملكة.

الجدير بالذكر أن سلسلة لقاءات تبادل الخبرات بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية لنقل الأبحاث من المختبر إلى الصناعة، بدأت بحلقة عمل مشتركة في مقر الجامعة ركّزت على الأبحاث في مجالات مختلفة من العلوم والتقنية، وورش عمل في الابتكار مما يسهم في ترسيخ التعاون المتبادل، ومن المقرر أن يتبع ذلك تعاون آخر يتناول تنمية القوى العاملة ورأس المال البشري.

// انتهى //

23:24ت م

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جدة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واسعقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس، لقاءً مع أرامكو السعودية حول الابتكار وريادة الأعمال في مقر أرامكو بالظهران، بهدف تعزيز التعاون لنقل التقنية بنجاح من المختبر إلى القطاع الصناعي تغذية لسوق العمل السعودي.وتطرق اللقاء الذي حضي بمشاركة نخبة من الباحثين والقياديين بالجامعة وعدد من منسوبي أرامكو لتبادل الخبرات، إلى العديد من الموضوعات التي تندرج تحت الابتكار وريادة الأعمال والتسويق وتطوير التكنولوجيا والاستثمار.وأوضح نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفن كولين، أن هذا اللقاء يصب في إيجاد طرق لنقل الأبحاث التي تعد من الأفضل في العالم إلى سوق العمل وسط تطلعات "كاوست" للعمل من أجل مواجهة بعض تحديات النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال، التي تواجه الشركات الناشئة القائمة على التقنية في المملكة ودعم توسيع نطاقها.من جانبه أفاد مدير إستراتيجية التكنولوجيا والتخطيط في أرامكو السعودية بشير الدبوسي، أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأرامكو تقومان ببناء قدرات حول كيفية نقل التقنية من المختبر إلى السوق، ويتعلق الأمر بالكيفية التي يمكننا العمل بها لدعم نمو النظام البيئي للابتكار في المملكة.الجدير بالذكر أن سلسلة لقاءات تبادل الخبرات بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية لنقل الأبحاث من المختبر إلى الصناعة، بدأت بحلقة عمل مشتركة في مقر الجامعة ركّزت على الأبحاث في مجالات مختلفة من العلوم والتقنية، وورش عمل في الابتكار مما يسهم في ترسيخ التعاون المتبادل، ومن المقرر أن يتبع ذلك تعاون آخر يتناول تنمية القوى العاملة ورأس المال البشري.// انتهى //23:24ت م0219

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