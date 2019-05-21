السعودية اليوم / الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يفتتح مركزاً تجارياً بحائل



حائل 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، مركز توب سنتر بحائل الذي يعد من أحدث المراكز المتخصصة في مبيعات الملابس الجاهزة ومستلزمات العائلة.

واستهل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جولته بلقاء الكوادر الوطنية التي تعمل في المركز ويتجاوز عددهم 80 شابًا وشابة، ثم اطلع سموه على أقسام وتجهيرات المركز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة توب سنتر نبيل الرشيدي أن المركز هو الفرع " 14 " على مستوى المملكة، معربًا عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم الذي يجده المستثمرون في مختلف المجالات بالمنطقة، مؤكدًا حرصه على تقديم خدمات نوعية لأهالي منطقة حائل، امتدادًا لخدمات المركز في مناطق المملكة الأخرى.

وفي ختام الجولة تسلم نائب أمير منطقة حائل درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة .

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23:24ت م

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