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السنغالي الفائز بأشهر مسابقة قرآن بالعالم: قدمت على الجامعة الإسلامية وأرجو قبولي
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يدر بخلد المشارك محمد المجتبى جلو من السنغال في مسابقة إفريقيا الكبرى التي أقيمت في مدينة دار السلام في تنزانيا وحضرها الرئيس جمهورية تنزانيا برعاية المملكة وحضور الشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بأن الجائزة الأولى سوف تكون من نصيبه إلا أن بعد أعلن مقدم الحفل اسمه ليخر ساجداً لله سبحانه.
وقال جلو: شاركت بترشيح من شيخي الدكتور محمد حبيب الله في السنغال وبعد مراجعة القرآن الكريم لمدة طويلة الحمد لله وصلنا إلى تنزانيا قبل المسابقة بيوم واحد للمشاركة.
وأضاف: كل توقعاتي كانت تنصبّ حول أني سوف أنجح ولكن المركز الأول لم يكن بخلدي وهذا بحق مفاجأة من الله تبارك الله وتعالى وأحمد الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة.
وعن طموح الشاب محمد المجتبى ذي ٢١ عاماً الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة وحفظ القرآن عندما كان في العاشرة من عمره، قال إنه حصل على الشهادة الثانوية وقدم للقبول بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويرجو أن يُقبل بعد شهر رمضان المبارك حينما تظهر نتائج القبول.
وأضاف: لدي طموح أن أكون قارئاً للقرآن عالماً بالقراءات كلها جامعاً لها وأن أحفظ المتون القرآنية.
ولفت الفائز بالمركز الأول إلى أن والديه كانوا من أشد الداعمين له أثناء حفظه للقرآن الكريم ولا يزالا يقدمان له كل شيء ويرجو الله أن يكونوا بخير.
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