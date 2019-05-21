سيناتور أميركي يدعو لرد عسكري ساحق على إيران

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام المُقرّب من الرئيس دونالد ترامب، أن إيران مسؤولة عن الاعتداءات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة في منطقة الخليج، داعيًا إلى رد عسكري ساحق في حال تعرضت المصالح الأميركية للخطر.

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وقال السناتور الجمهوري إنه تبلغ هذه المعلومات من مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأميركية.

وكتب غراهام في تغريدة على تويتر “من الواضح أن إيران هاجمت أنابيب نفط وسفنًا لدول أخرى، وهي المسؤولة عن هذا الكم من التهديدات ضد مصالح أميركية في العراق”.

وتابع “في حال تحولت التهديدات الإيرانية ضد أشخاص أميركيين أو ضد مصالح أميركية إلى أفعال، لا بد من أن يكون لنا رد عسكري ساحق”.