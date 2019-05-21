الان تتابع الإسكان تعلن بداية الحجز والمعاينة لوحدات مشروع الخميس جاردن.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الإسكان بداية مرحلة الحجز والمعاينة للوحدات السكنية في مشروع الخميس جاردن بقسط شهري يبدأ من 1,161 ريال. وأضاف حساب الوزارة على تويتر بأن بداية المشروع تشمل أكثر من 1,300 وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبمرافق متنوعة توفر الرفاهية لأهالينا المستفيدين. ونوهت الوزارة إلى من يرغب الاطلاع على تفاصيل المشروع وعملية الحجز والمعاينة والأسعار كاملة يزور الرابط https://sakani.housing.sa/project/542211

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