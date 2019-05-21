فيضان عدد من السدود وإنقاذ 8 أشخاص في أمطار الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

أنقذت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة ٨ أشخاص احتجزوا في مركباتهم في عدد من المحافظات.

وصرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي بأن الأمطار هطلت من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الباحة مركز بني ضبيان مركز بني سار مركز بني فروة غابة رغدان وكذلك على محافظة المندق ومركز برحرح ومحافظة بلجرشي ومركز الشطيبه ومركز بالشهم ومنتزه الشكران ومحافظة بني حسن ومركز قرن ظبي وغابة الزرايب ومحافظة غامد الزناد ووسط المدينة بمحافظة قلوة وسالت أودية بطاط – حتى – برحرح – تربة.

وأضاف: “تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق من إخراج مركبة محتجز بها ٥ أشخاص في وادي برحرح، وإخراج مركبة محتجز بها شخص واحد من الجنسية الآسيوية بوادي تربة بعد عقبة دلالة”.

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وقال: في محافظة المخواة تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج شخصين مجهولي الهوية وتسليمهم للجهات ذات العلاقة”.

وفيما يخص السدود فقد تعدى المفيض كلاً من سد الجنابين سد ضرك وسد الملد وسد جرب مع استمرار فتح البوابات في سد الملد للتخفيف من منسوب المياه، وفيما يخص العقاب التى تربط السراه بتهامة فجميعها سالكه عدا عقبة قلوه مغلقة.