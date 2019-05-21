شكرا لقرائتكم خبر عن السماعيل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدر وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قراراً بتكليف عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون إلى أن يتم إعادة تشكيل المجلس، بعد أن قبل استقالة الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف. أصدر وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قراراً بتكليف عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون إلى أن يتم إعادة تشكيل المجلس، بعد أن قبل استقالة الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف. جاء ذلك حسبما ذكره المتحدث باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماعيل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.