شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الهيئة»: استهداف مقدساتنا دليل فساد وخبث عقيدة منفذيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن استهداف بلادنا ومقدساتنا دليل فساد وخبث عقيدة منفذي ومدبري هذه الأعمال الإجرامية.

وأضاف السند: ستبقى المملكة آمنة مطمئنة -بإذن الله-. والدعاء والشكر لجنودنا البواسل على يقظتهم في صدِّ هذا العدوان الغاشم.