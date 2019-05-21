شكرا لقرائتكم خبر عن من المستفيد من مساهمة «جود الإسكان»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يعتبر مشروع «جود الإسكان» مشروع وطني يهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد - منظمات) لتقديم يد العون والعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والإحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وأوضح المشروع عبر موقعه الرسمي بأن المستفيد من المساهمة هي الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية ويكون عقد الإيجار مسجل في الشبكة الألكترونية لخدمات الإيجار، وصدر بحقه حكم تنفيذي وأصبح عاجز عن الوفاء بمبلغ الإيجار.

وأشار إلى أن توفير المسكن سيكون للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الإجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم التحقق من الاحتياج ميدانياً من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر منصة جود ثم يتم التحقق من الاحتياج ألكترونياً من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضعف القدرة المادية ثم يتم إعلان الاحتياج للمساهمين في المنصة.

وأبان بأن الشخص ضعيف القدرة المادية هو الذي لا يُمكّنه مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس والمواصلات.

كما نشر معايير ضعف القدرة المالية التي هي مجموعة من المتغيرات التي تصف حالة الشخص الذي تم عرض حالته بالمنصة والتي بمجموعها تعطي صورة أدق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص، والمعيار يقيس القدرة المالية عبر النظر إلى خمس أبعاد وهي: البعد الاقتصادي، البعد الديموغرافي، البعد السكني، البعد الاجتماعي، البعد الصحي.

ويحتوي كل بعد من الأبعاد الخمسة على مجموعة من المتغيرات، ولكل متغير وزن نسبي، ويحصل الشخص المعروض بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناءً عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له ويعتبر الشخص ضعيف قدرة مالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60% أو أقل.

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كما أوضح مكونات معيار جودة لضعف القدرة المادية التي تتضمن:

- البعد: وهو عامل رئيسي مؤثر على القدرة المالية، ويتم قياس البعد من خلال مجموعة متغيرات وهناك خمسة أبعاد في المعيار.

-المتغيرات: هي العناصر التي تستخدم لقياس درجة الشخص في البعد ولكل متغير هناك عدة فئات من الإجابات.

- فئات الإجابات والدرجات: هي الخيارات المختلفة التي يمكن من خلالها قياس درجة الشخص في المتغير.

- أوزان المتغيرات: كل متغير له وزن بالنسبة للبعد يؤثر على الدرجة النهائية للبعد، مجموع أوزان متغيرات كل بعد تساوي 100%.

- أوزان البعد: كل بعد له وزن يؤثر على الدرجة النهائية للقدرة المالية، مجموع أوزان الأبعاد تساوي 100%