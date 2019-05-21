شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي أدوار الجمعيات الخيرية مع «جود الإسكان» في توثيق الاحتياج؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت منصة «جود الإسكان» اعتزازها بالشراكة مع العديد من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة، إذ تتولى الجمعيات الدور المهم في توثيق الاحتياج.

وأعلنت منصة «جود الإسكان» عبر موقعها الإلكتروني أن توثيق الجمعيات للاحتياج يتم من خلال الأدوار التالية: زيارة الباحث الاجتماعي للحالة وتوثيق الاحتياج ميدانياً، تحديد نوع الاحتياج السكني والتوثيق في منصة جود الإسكان، تسليم الوحدة السكنية للمستفيد، تقديم البرامج التنموية للمستفيد لضمان تحسن حالة المستفيد ليتحول من الاحتياج إلى الكفاية من خلال مصفوفة من الممكنات والشراكات التنموية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«جود الإسكان»، فإن الجمعيات المؤهلة حالياً هي: جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري، جمعية الإسكان الأهلية، جمعية البر بالمنطقة الشرقية، جمعية بناء وتنمية، جمعية ترميم الخيرية، جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، جمعية الجوف للإسكان، جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي، جمعية منازل، جمعية مأوى.