شكرا لقرائتكم خبر عن مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، التي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقاً احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة وكانت من متوسطة إلى غزيرة، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وأفاد أنه تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وقد تركزت تلك البلاغات في أحياء المغمس، والشرائع، وتم التعامل معها في حينه دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالأخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.