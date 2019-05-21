شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: «النقل» تباشر إزالة الأضرار من الطرق الرئيسية جراء الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

وقف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري اليوم (الاثنين)، على عدد من المواقع المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول المنقولة التي شهدتها مدينة أبها، وطريق السودة السياحي، ومحافظة رجال ألمع، وعقبتا ضلع والصماء خلال اليومين الماضيين.

وأكد المهندس الشراري استنفار كافة الفرق وعقود الصيانة وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهماتها منذ وقت مبكر اليوم، مبيناً أن الآليات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، باشرت إزالة الانهيارات والأتربة من الطرق الرئيسية، إلى جانب قيام فرق الطرق الترابية بمهماتها في فتح الطرق الترابية المتضررة من جريان السيول وفق ما يرد من بلاغات وحسب حالات الطرق.

وأوضح المهندس الشراري أن العمل جارٍ في عدد من المواقع في محافظة رجال ألمع، وعلى الطرق الرئيسية في أبها حسب خطط الطوارئ المعتمدة، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال عبور الطرق الترابية جراء هطول الأمطار، وتجنب العبور أثناء جريان السيول ومواقع الانهيارات، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.