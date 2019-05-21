شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف: كثفوا برامج التوعية بأضرار المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، حيث تسلم خلال الاستقبال التقرير الإحصائي السنوي لجهود مديرية مكافحة المخدرات للعام الحالي، كما استمع إلى شرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية التي تمثلت في عدد من القضايا، والمضبوطات لبعض أنواع الممنوعات.

ونوه نائب أمير المنطققة بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، وحثهم على تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.