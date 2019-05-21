شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف: كثفوا برامج التوعية بأضرار المخدرات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، حيث تسلم خلال الاستقبال التقرير الإحصائي السنوي لجهود مديرية مكافحة المخدرات للعام الحالي، كما استمع إلى شرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية التي تمثلت في عدد من القضايا، والمضبوطات لبعض أنواع الممنوعات.
ونوه نائب أمير المنطققة بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، وحثهم على تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الجوف: كثفوا برامج التوعية بأضرار المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.