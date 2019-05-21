شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 412 موظفا من منسوبي إمارة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على ترقية (412) موظفا على مختلف المراتب خلال العام المالي الحالي. وجاءت الترقيات بعد مطابقة الشروط والضوابط ووفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. وشملت الترقيات منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، والذين بدورهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مؤكدين أن الترقيات ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق الإرتقاء بالعمل وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة.



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