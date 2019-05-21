الجامعة العربية تعمم دعوة خادم الحرمين لقمة مكة وترحيب واسع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عممت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقادة الدول العربية لعقد قمة طارئة في مكة المكرمة 30 مايو الحالي، لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة.

وأوضح مصدر مسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعمال نص المادة (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والذي ينص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة بالسنة في مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية.

ترحيب إماراتي

رحبت الإمارات العربية المتحدة بدعوة خادم الحرمين الشريفين لأشقائه قادة دول مجلس التعاون والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيانها «إن هذه المبادرة ليست بالغريبة من القيادة السعودية التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة».

إشادة بحرينية

ثمنت مملكة البحرين دعوة خادم الحرمين لعقد قمتين طارئتين بمكة المكرمة، مؤكدة دعمها التام للخطوات التي تتخذها السعودية كافة، وتضامنها الدائم مع ما تبذله من جهود مضنية، وما تبذله من مساع حثيثة لأجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية.

وأوضحت أن الدعوة الحكيمة تؤكد الدور الريادي للمملكة في قيادة العمل العربي المشترك والحرص على تعزيز قدرته على تجاوز الظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين دول المجلس والدول العربية للتوصل إلى موقف جماعي موحد يضمن لدول المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار.

تأييد كويتي

رحبت دولة الكويت بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة.

وأوضحت المندوبية الدائمة للكويت لدى الجامعة العربية أمس أنها باشرت فور تسلمها الدعوة من الأمانة العامة إلى إرسال دعم وتأييد الكويت لعقد القمة.

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السودان يثمن

رحبت السودان بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية جهود المملكة المخلصة والمتواصلة، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي، معربة عن تطلعها بأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار.

تقدير موريتاني

رحبت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بدعوة خادم الحرمين الشريفين لأشقائه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

تضامن يمني

رحبت الجمهورية اليمنية بدعوة خادم الحرمين لعقد القمة العربية الطارئة، للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي في ظل التهديدات الإيرانية وأذرعها، معربة عن دعمها وتضامنها التام والدائم للخطوات التي تتخذها المملكة كافة.

جيبوتي ترحب

قال سفير جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين بامخرمة إن بلاده ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد القمة العربية الطارئة، مضيفا «إن هذا القرار المسؤول من خادم الحرمين الشريفين يأتي لتدارس التطورات الإقليمية في إطار عربي موحد لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة».

القمر المتحدة تؤيد

أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، موضحة أنه تحقيقا للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوفها حكومة وشعبا بجانب المملكة، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية.