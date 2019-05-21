أمطار وشاحنة عالقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع أجزاء العاصمة المقدسة، وتجلت الكعبة المشرفة أمام الناظرين بعد أن بللتها مياه الأمطار، وسال ميزابها على صحن المطاف، فيما غطت المياه عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية في مواقع عدة، مما دعا إلى تواجد الجهات المعنية ميدانيا لتسهيل الحركة المرورية.

في المقابل وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 2000 عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فرق، وذلك لإزالة وتنظيف بقايا الأمطار في المسجد الحرام وساحاته الخارجية، والعمل على تطهيره وتطييبه، حتى يكون جاهزا للزوار والمعتمرين، كما عملت على تنظيف صحن المطاف بدون إعاقة لحركة الطائفين حول الكعبة المشرفة، وذلك عبر تخصيص فرقة مزودة بآليات خاصة وعمال يؤدون مهام التنظيف في وقت لا يتجاوز نصف الساعة بطريقة فنية عالية.

Advertisements

إلى ذلك تواجدت فرق من المرور على مداخل ومخارج المنطقة المركزية وفي أنحاء متفرقة من العاصمة المقدسة، لتسهيل حركة السير وضمان عدم تعطلها أو حصول أي تباطؤ فيها في ظل وجود تجمعات لمياه الأمطار، بينما وزعت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفرق الميدانية المجهزة بالمعدات لإزالة مخلفات الأمطار وتصريف تجمعات المياه في الشوارع الرئيسة والمواقع المتفرقة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن إدارته اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ»مكة» أن الفرصة سانحة خلال الأيام القليلة المقبلة لسقوط مزيد من الأمطار على العاصمة المقدسة، مشيرا إلى تأثر طقسها بمرتفعات الطائف القريبة منها.