بصمات أبناء الشهداء على جدارية «وحدة وطن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

زينت جدارية «وحدة وطن» نحو 20 فعالية ثقافية واجتماعية وترفيهية، وذلك ضمن فعاليات انطلاقة قافلة أبناء الشهداء في مكة المكرمة.

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ووضع أبناء الشهداء بصمتهم على جدارية «وحدة وطن» التي تعد لوحة فنية بلغ طولها 4 أمتار وعرضها 1.7 متر، شارك في رسمها أبرز الفنانين والفنانات حيث تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومعالم المملكة والجنود والدبابات الحربية والمواطنين.

وتفاعل الحضور مع ورشة عمل برمجة الروبوت في تنمية المهارات والإبداعات الذاتية بما ينسجم مع رؤية 2030، كما حظيت المبادرة بمشاركة 10 جهات حكومية ورسمية.

واستقبلت القافلة نحو 150 من أبناء وبنات الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم.