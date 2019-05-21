بدء تنفيذ مشروع مركز فيصل بن مشعل لعلاج العقم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب - بريدة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن بدء العمل بمشروع مركز فيصل بن مشعل لعلاج العقم بالقصيم، وذلك بعد توقيع عقد تنفيذ المشروع مع المقاول المنفذ، بتكلفة بلغت سبعة ملايين ونصف.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي أن الشؤون الصحية انتهت أمس من توقيع عقد بدء تنفيذ المشروع بعد ترسيته على المقاول المنفذ، مبينا أن المشروع يأتي على نفقة مؤسسة عبدالعزيز المسند الخيرية، وروعي في تصميمه إيجاد عيادات تخصصية بتصميم متميز يضم تخصصات دقيقة والمختبرات وقسم للجراحة، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المساندة للمركز، حيث يقع المشروع على مساحة بلغت 2500 متر مربع.