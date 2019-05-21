القبض على الخمسينية خاطفة «نور»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

بعد يوم من إعادة خاطفة مولودة جدة الرضيعة «نور» أمام مستوصف خاص، نجحت شرطة جدة في إلقاء القبض على الخاطفة وإحالتها للنيابة العامة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «مكة»، أنه تم القبض على خاطفة الرضيعة فجر أمس من قبل شرطة جدة، وسيتم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

Advertisements

من جهته أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن تعرض طفلة حديثة الولادة، للخطف من أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، بتاريخ 11 / 9 / 1440هـ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للقضية وإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة.

وكشف الغامدي عن هوية الخاطفة بأنها مواطنة في العقد الخامس من العمر، وتم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

يذكر أنه بعد تفاعل المجتمع مع حادثة الاختطاف وتضييق الخناق على الخاطفة، تم إعادة المولودة لحضن والديها بعد وضعها أمام مستوصف خاص بجدة ومرفق معها رقم هاتف والدها.