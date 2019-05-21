التحالف يدفع بتعزيزات إلى صعدة لدحر الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالح، الحديدة

أعلن الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي تحرير عدد من المواقع في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية، وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال نهوقة والتبة البيضاء وتبة الطيران بجبهة كتاف شمال شرق صعدة، وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وفرار ما تبقى منهم.

وكان الجيش اليمني حقق بإسناد من طيران التحالف قبل أيام، اختراقا ميدانيا استراتيجيا ومهما، وذلك بالوصول إلى أولى مديريات الجوف، من جهة محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن وعلى الحدود مع السعودية.

ودفع الجيش اليمني والتحالف العربي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة، للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة و»قطع رأس الأفعى»، وكانت قوات الجيش حققت تقدما صوب أولى مناطق مديرية الحشوة، بمحافظة صعدة وسط انهيار في صفوف الانقلابيين.

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وفي الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي خرق الهدنة الأممية، وحمل الناطق باسم قوات ألوية العمالقة بالساحل الغربي مأمون المهجمي الأمم المتحدة والمبعوث الأممي انهيار الهدنة المزعومة واتفاق ستوكهولم. وقال المهجمي في بيان «إنهم فشلوا في تسمية معرقل اتفاق السويد والانسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة».

مشاهدات يمنية

- ميليشيات الحوثي تقتحم منزل المواطن عبده الشعوري من أبناء حزم العدين بمحافظة إب وتعدمه أمام أسرته بدم بارد.

- مصرع القيادي الحوثي علي العمدي، مسؤول جهاز الأمن الوقائي في مديرية دمت بالضالع.

- الميليشيات تقتل طفلة وامرأة بصاروخ كاتيوشا أطلقته على منزلهما بالضالع.