11 قتيلا في الموصل العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى أمس بمقتل 11 عراقيا، بينهم امرأة، في حوادث متفرقة شمال وغرب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال النقيب زكريا يحيى من شرطة المحافظة «إن أربعة فلاحين قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في قضاء تلعفر، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحصاد في أراضيهم الزراعية»، وأضاف «أربعة مدنيين قتلوا أيضا في مواجهات اندلعت مع عناصر داعش في قرية الحاصود التابعة لقضاء البعاج».

وأدى انفجار عبوتين ناسفتين لدى مرور سيارة مدنية عند مدخل ناحية الرشيدية إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة اثنين آخرين كانا يستقلان السيارة.