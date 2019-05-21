رونالدو يصادق على تنبؤات الذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدقت تنبؤات شركة «الوسيب» الإسبانية المتخصصة في مجال البحث وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي فيما يخص الموسم الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي، بعد أن تراجع المعدل التهديفي للاعب مقابل زيادة تمريراته الحاسمة.

وكانت «الوسيب» في دراسة لها قبل انطلاق الموسم المنقضي قد أشارت إلى أن القدرة التهديفية لرونالدو ستتراجع فيما ستزيد تمريراته الحاسمة.

وبالفعل سجل رونالدو 21 هدفا بالدوري الإيطالي مقابل 26 هدفا سجلها بقميص ريال مدريد في الدوري موسم 2018/‏2017.

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وقال المسؤول في الوسيب ماريو جاريدو «وضعنا إطار لرونالدو في مرحلته الجديدة لتحديد كيف سيكون أداؤه، وراعينا الأجواء الجديدة وتقدمه في العمر لسنة إضافية وتأقلمه مع الدوري الإيطالي ومنافسته مع زملائه».

يشار إلى أن رونالدو أنهى الموسم الأخير له في الدوري الإسباني مسجلا 26 هدفا في 27 مباراة (بواقع هدف في كل مباراة تقريبا).

وانطلاقا من هذه البيانات أوضحت الوسيب أن رونالدو قد يسجل في الدوري الإيطالي هدفا كل 118 دقيقة، ولكنه سجل هدفا واحدا كل 123 دقيقة ليصل إلى 21 هدفا في 29 مباراة.

وفي المقابل ارتفع عدد التمريرات الحاسمة لرونالدو، كما تنبأت شركة الأبحاث الإسبانية، فقد وصلت في الموسم الأخير له مع الريال إلى 5 تمريرات، بواقع تمريرة واحدة كل 458 دقيقة، فيما تنبأت الوسيب بأن هذا المعدل سيطرأ عليه تحسن مع يوفنتوس بواقع تمريرة حاسمة كل 333 دقيقة، إلا أن رونالدو حقق رقما أفضل (تمريرة حاسمة كل 324 دقيقة).